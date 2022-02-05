Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во время пожара в киевской 5-этажке погиб мужчина

Суббота, 5 февраля 2022, 06:30
фото: ГСЧС

Вечером 4 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар, в котором погиб человек.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в facebook

Дословно: "При пожаре в квартире погиб человек и еще один пострадал, эвакуированы 8 жильцов дома".

"4 февраля в 22:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Электриков... в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома".

Детали: Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и из квартир выше расположенных этажей.

В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, обнаружили тело человека. Также пострадал мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

В 23:30 спасатели локализовали пожар на площади 40 кв. м и в 23:47 – ликвидировали.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Украинская правда
Темы: Киевпожар


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Киев
Самый большой монумент Украины подсветили цветами флага
Сирены и громкоговорители: в мэрии Киева рассказали о действиях в чрезвычайной ситуации
Суд арестовал представителя столичного застройщика, пойманного на взятке: залог – 2 млн
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...