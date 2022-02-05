Во время пожара в киевской 5-этажке погиб мужчина

Вечером 4 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар, в котором погиб человек.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в facebook

Дословно: "При пожаре в квартире погиб человек и еще один пострадал, эвакуированы 8 жильцов дома".

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"4 февраля в 22:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Электриков... в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома".

Детали: Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и из квартир выше расположенных этажей.

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В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, обнаружили тело человека. Также пострадал мужчина, его передали бригаде скорой помощи.

В 23:30 спасатели локализовали пожар на площади 40 кв. м и в 23:47 – ликвидировали.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.