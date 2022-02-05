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В зоне ООС идут третьи сутки "тишины" – штаб

Суббота, 5 февраля 2022, 06:21
В зоне ООС идут третьи сутки тишины – штаб
фото: штаб ООС

В течение суток 4 февраля и по состоянию на 7 часов утра 5 февраля российские наемники не нарушали "тишину" в зоне ООС.

Источник: штаб ООС в facebook

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: Последние обстрелы были зафиксированы 2 февраля.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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