В зоне ООС идут третьи сутки "тишины" – штаб

В течение суток 4 февраля и по состоянию на 7 часов утра 5 февраля российские наемники не нарушали "тишину" в зоне ООС.

Источник: штаб ООС в facebook

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Напомним: Последние обстрелы были зафиксированы 2 февраля.