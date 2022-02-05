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Ирландские ВВС показали в прицел российский крейсер

Суббота, 5 февраля 2022, 09:58
Ирландские ВВС показали в прицел российский крейсер
Скрин из видео

Ирландский авиационный корпус в пятницу обнародовал видеокадры с российским военным ракетным крейсером в прицеле.

На это обратил внимание учредитель проекта "InformNapalm" Роман Бурко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, 4 февраля телеканал Минобороны России "Звезда" распространил сюжет о военных маневрах Северного флота России. Корреспонденты находились на борту российского военного ракетного крейсера "Маршал Устинов", рассказал Бурко.

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Через три часа на официальной странице Ирландского авиационного корпуса было распространено видео без комментариев, на котором держат в прицеле военный корабль. Им оказался тот же крейсер "Маршал Устинов".

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Как сообщалось ранее, Россия изменила запланированное место учений своего флота у берегов Ирландии из-за давления ирландских рыболовов, которые не соглашались с проведением маневров в зоне, где они традиционно производят отлов.

Ирландия обращалась в Минобороны РФ с просьбами перенести обучение за пределы исключительной экономической зоны страны.

Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар отметил, что время и выбор Россией места учений выглядят как демонстрация силы для Великобритании и Франции.

Темы: Росcия
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