Ирландские ВВС показали в прицел российский крейсер
Ирландский авиационный корпус в пятницу обнародовал видеокадры с российским военным ракетным крейсером в прицеле.
На это обратил внимание учредитель проекта "InformNapalm" Роман Бурко, сообщает "Европейская правда".
По его словам, 4 февраля телеканал Минобороны России "Звезда" распространил сюжет о военных маневрах Северного флота России. Корреспонденты находились на борту российского военного ракетного крейсера "Маршал Устинов", рассказал Бурко.
— Irish Air Corps (@IrishAirCorps) February 4, 2022
Через три часа на официальной странице Ирландского авиационного корпуса было распространено видео без комментариев, на котором держат в прицеле военный корабль. Им оказался тот же крейсер "Маршал Устинов".
Как сообщалось ранее, Россия изменила запланированное место учений своего флота у берегов Ирландии из-за давления ирландских рыболовов, которые не соглашались с проведением маневров в зоне, где они традиционно производят отлов.
Ирландия обращалась в Минобороны РФ с просьбами перенести обучение за пределы исключительной экономической зоны страны.
Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар отметил, что время и выбор Россией места учений выглядят как демонстрация силы для Великобритании и Франции.