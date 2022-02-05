Первое "золото" Олимпиады-2022 выиграла представительница Норвегии

Норвежская лыжница Тереза ​​Йохауг завоевала первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине, победив в скиатлоне.

Источник: Радио Свобода

Детали: Йохауг в смешанной гонке преследования обошла российскую спортсменку Наталью Непряеву. Третье место заняла представительница Австрии Тереза ​​Штадлобер.

Украинская лыжница Марина Анцибор завершила гонку с 57 результатом.

Йохауг в 2010 году одержала победу на Олимпийских играх в Ванкувере в эстафете.

Напомним:

Первый соревновательный день Олимпиады-2022 начался 5 февраля. В течение субботы разыгрывают 6 комплектов наград.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде