Первое "золото" Олимпиады-2022 выиграла представительница Норвегии
Суббота, 5 февраля 2022, 12:54
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине, победив в скиатлоне.
Источник: Радио Свобода
Детали: Йохауг в смешанной гонке преследования обошла российскую спортсменку Наталью Непряеву. Третье место заняла представительница Австрии Тереза Штадлобер.
Украинская лыжница Марина Анцибор завершила гонку с 57 результатом.
Йохауг в 2010 году одержала победу на Олимпийских играх в Ванкувере в эстафете.
Напомним:
- Первый соревновательный день Олимпиады-2022 начался 5 февраля. В течение субботы разыгрывают 6 комплектов наград.
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