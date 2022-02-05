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В Австрии ковид-прививка теперь обязательна, нарушителей будут штрафовать

Суббота, 5 февраля 2022, 13:08
В Австрии ковид-прививка теперь обязательна, нарушителей будут штрафовать
Вакцинация, фото Pixabay

В субботу в Австрии начал действовать закон, требующий от большинства взрослых вакцинироваться против COVID-19 – таким образом страна стала первой в Европе c обязательными прививками.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Закон был опубликован в "Вестнике федерального законодательства" в пятницу и вступил в силу на следующий день.

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Верхняя палата парламента Австрии одобрила проект в четверг, за две недели до того проект одобрила нижняя палата.

Требование распространяется на всех лиц, проживающих в Австрии старше 18 лет. Исключения делаются для беременных женщин и тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья, а также – в ограниченной степени – и для выздоровевших после болезни.

Ожидается, что первые выборочные проверки наличия прививок у людей начнутся с 15 марта.

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За отказ прививаться грозят штрафы в размере от 600 евро до 3600 евро.

В Австрии вакцинировано около 70% населения, что меньше, чем в других странах Западной Европы.

Ковид-сертификат признается действительным в течение 9 месяцев со дня последней дозы.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет вводить обязательную прививку.

Темы: вакцинациякоронавирусАвстрия
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