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В Украину идет потепление

Суббота, 5 февраля 2022, 14:49
Оттепель, фото pixabay

В субботу, 5 февраля, в Украине удержится небольшой минус, местами пройдет снег. А уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх – синоптики предупреждают об оттепелях.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Детали: На выходных почти во всех регионах станет теплее – погоду будет определять теплая и влажная воздушная масса, которая перемещается из западной Европы.

Первыми в течение субботы повышение температуры ощутят жители Правобережья, однако на востоке и северо-востоке еще задержатся морозы – в ночь на воскресенье местами до -10°.

Небольшие осадки ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей в виде снега и снега с дождем. На дорогах, кроме юга, сохранится гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, в западных областях порывистый 15-20 м/с.

В воскресенье в течение дня оттепель охватит всю территорию страны – до 6° тепла. На юге Одесской области до +9°.

В Киеве – без осадков. Температура ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла.

Темы: погода


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