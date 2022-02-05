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Вице-канцлер Германии призвал снизить зависимость страны от российского газа

Суббота, 5 февраля 2022, 15:02
Роберт Габек, Getty Images

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек в субботу призвал Германию снизить свою зависимость от российского природного газа на фоне продолжающегося напряжения вокруг украинских границ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", политик заявил газетам Funke Media Group, его цитирует DW.

"Мы должны улучшить нашу готовность к следующей зиме", - заявил политик Партии зеленых.

Габек отметил, что нынешний кризис заставляет Германию "создавать другие возможности для импорта и диверсифицировать свои поставки, включая инфраструктурные вопросы".

"Мы должны действовать здесь и лучше обезопасить себя. Если мы этого не сделаем, мы станем пешкой в ​​игре (России)", – заявил он.

Германия зависит от российского газа для удовлетворения более трети своих потребностей, поскольку постепенно отказывается от угля и ядерной энергии.

Берлин рассматривает природный газ как промежуточную технологию, которая помогает сократить выбросы углерода до тех пор, пока он не сможет производить и импортировать больше энергии из возобновляемых источников.

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В прошлом месяце Commerzbank предупредил, что запасы природного газа в странах ЕС составляют всего 47% по сравнению с 60–85% в предыдущие годы.

Описывая дефицит, Габек сказал, что "последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также использует свои поставки газа против интересов Германии".

Предупреждая о последствиях запуска "Северного потока-2", Габек сказал, что это "не только усилит зависимость от российского газа, но и подчеркивает уязвимый маршрут поставок".

Он повторил комментарии высокопоставленных американских и европейских чиновников о том, что Москва заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется в Украину.

По его словам, если Россия нападет на Украину, "возможны любые санкции, которые заставят их уйти".

Ранее Габек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении "Северного потока-2" и рассматривать его исключительно в юридической плоскости. Он также не исключил остановку "Северного потока-2".

Темы: газГерманияРосcия


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