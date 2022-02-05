Российские гибридные войска с использованием беспилотника атаковали Павлополь

В субботу российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника самодельные взрывные устройства на территорию поселка Павлополь под Мариуполем.

Источник: глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи в комментарии "Новостям Донбасса", ТV7 Мариуполь

Детали: По словам Куркчи, 5 февраля на территорию Павлополя около 12:15 с беспилотника боевики сбросили четыре самодельных взрывных устройства. Удар пришелся на здание школы и жилую застройку на улице Молодежной.

Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Прямая речь: "Два (взрывных устройства - УП) попали в недействующую школу, повредили крышу. Два – упали рядом с жилым домом, в доме повреждены два окна".

Напомним: