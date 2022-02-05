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Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию в регионе

Суббота, 5 февраля 2022, 15:46

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Мишель сообщил в своем Twitter в субботу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе. Я подтвердил жесткую солидарность ЕС с Украиной", – написал Мишель в Twitter.

Президент Зеленский отметил, что в разговоре речь шла о текущей ситуации вокруг Украины и ее деэскалации в пределах всех имеющихся форматов.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины.

Пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2". Президент Еврокомиссии отметила, что запуск его в эксплуатацию будет зависеть "от поведения России".

Напомним, на встрече 24 января Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Темы: ЗеленскийЕСРосcия


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