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США: РФ перенесла ядерные учения, чтобы предупредить Запад из-за Украины - FT

Суббота, 5 февраля 2022, 16:38
ФОТО GETTY IMAGES

Представители американской армии и разведки считают, что Россия планирует провести в этом месяце масштабные учения с использованием ядерного оружия в качестве предупреждения для НАТО не вмешиваться, если президент Путин решит вторгнуться в Украину.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило издание Financial Times со ссылкой на помощника в Конгрессе США.

Россия обычно проводит ежегодные ядерные учения, включающие испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха, осенью. Но США считают, что Путин решил провести их в середине февраля как демонстрацию силы на случай, если он прикажет своим войскам продолжить вторжение в Украину.

Об этом, как пишет издание, в четверг законодателям в Палате представителей США на встрече за закрытыми дверями рассказали генерал Марк Милли, глава объединенного комитета штабов США, и Эврил Хейнс, Глава национальной разведки США.

США считают, что оптимальное время для российского вторжения – с середины февраля до конца марта, пишет издание. В то же время, Соединенные Штаты еще не определили, решил ли Путин вторгнуться в Украину.

Но вместе со своими союзниками Вашингтон все больше озабочен продолжающимся военным наращиванием российских сил вокруг границы с Украиной.

Проведение учений в возможное время вторжения станет убедительным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил РФ, говорится в публикации. По данным Федерации американских ученых, в арсенале России чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Штаты получили информацию о том, что Россия рассматривает как повод для нападения на Украину распространение фейкового видео с изображением якобы кровавой атаки украинских вооруженных сил.

Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности из-за сосредоточения российских войск вблизи украинских границ.

В России назвали это "дестабилизирующим шагом" и подтверждением того, что ее требования о так называемых "гарантиях безопасности" не безосновательны.

Темы: СШАРосcия


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