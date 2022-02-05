В полтавском ТЦ убили мужчину, еще один ранен

В Полтаве в субботу в торговом центре "Мир" в результате конфликта один мужчина погиб, еще один ранен.

Источник: полиция Полтавской области, "Полтавщина"

Детали: Информация о ранении мужчины в одном из торговых центров, расположенных по проспекту Мира, поступила в полицию от врачей.

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По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь.

Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 статьи 115 (умышленное убийство) и ч. 3 статьи 15 и ч. 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает местное издание "Полтавщина", убийство произошло в ТЦ "Мир" на проспекте Мира, 30а (микрорайон Левада).