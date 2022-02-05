Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В полтавском ТЦ убили мужчину, еще один ранен

Суббота, 5 февраля 2022, 17:55
фото: "Полтавщина"

В Полтаве в субботу в торговом центре "Мир" в результате конфликта один мужчина погиб, еще один ранен.

Источник: полиция Полтавской области, "Полтавщина"

Детали: Информация о ранении мужчины в одном из торговых центров, расположенных по проспекту Мира, поступила в полицию от врачей.

По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь.

Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 статьи 115 (умышленное убийство) и ч. 3 статьи 15 и ч. 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Как сообщает местное издание "Полтавщина", убийство произошло в ТЦ "Мир" на проспекте Мира, 30а (микрорайон Левада).

Темы: Полтаваубийство


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
Полтава
Главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете вместе с братом задержали за вымогательство денег
"Брат на брата": Полтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставку
"Брат идет на брата": мэр Полтавы возмутился из-за реакции на его словах о войне
Последние новости
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
23:06
Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля
22:50
Запасы, связь, план эвакуации: как Киев готовится к возможному наступлению РФ
22:50
США направят в Польшу еще 3000 военных – Reuters
Все новости...