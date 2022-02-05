Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО обсудил с президентом Еврокомиссии возможные санкции против РФ

Суббота, 5 февраля 2022, 19:40
Генсек НАТО обсудил с президентом Еврокомиссии возможные санкции против РФ
Столтенберг, AFP via Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил наращивание военной мощи РФ вокруг Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Столтенберг в Twitter

Детали: Генсек НАТО отметил, что обсудил с фон дер Ляйен продолжающееся наращивание Россией военной мощи и дестабилизирующие действия РФ в Украине и вокруг нее.

"Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

До этого Столтенберг сообщил о своем разговоре с Макроном о ситуации вокруг Украины.

"Я высоко оцениваю его личную приверженность двухвекторному подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал генсек Альянса.

Украинская правда
Темы: НАТОЕСФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО раньше – Стефанишина
Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: