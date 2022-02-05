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Генсек НАТО обсудил с президентом Еврокомиссии возможные санкции против РФ

Суббота, 5 февраля 2022, 20:40
Столтенберг, AFP via Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил наращивание военной мощи РФ вокруг Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Столтенберг в Twitter

Детали: Генсек НАТО отметил, что обсудил с фон дер Ляйен продолжающееся наращивание Россией военной мощи и дестабилизирующие действия РФ в Украине и вокруг нее.

"Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции", - подчеркнул он.

До этого Столтенберг сообщил о своем разговоре с Макроном о ситуации вокруг Украины.

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"Я высоко оцениваю его личную приверженность двухвекторному подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал генсек Альянса.

Украинская правда
Темы: НАТОЕСФранцияРосcия


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