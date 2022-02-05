Генсек НАТО обсудил с президентом Еврокомиссии возможные санкции против РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил наращивание военной мощи РФ вокруг Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Столтенберг в Twitter

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Детали: Генсек НАТО отметил, что обсудил с фон дер Ляйен продолжающееся наращивание Россией военной мощи и дестабилизирующие действия РФ в Украине и вокруг нее.

"Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции", - подчеркнул он.

До этого Столтенберг сообщил о своем разговоре с Макроном о ситуации вокруг Украины.

"Я высоко оцениваю его личную приверженность двухвекторному подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал генсек Альянса.