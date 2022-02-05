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Лавины в Австрии: за два дня погибли восемь человек

Суббота, 5 февраля 2022, 23:45
Лавины в Австрии: за два дня погибли восемь человек
ФОТО: GETTY IMAGES

В субботу один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате схода лавины в западной Австрии – количество погибших из-за лавин в Австрии за два дня достигло по меньшей мере восьми.

Источник: Reuters со ссылкой на австрийскую телекомпанию ORF и полицию

Детали: ORF сообщила, что жертвой схода лавины в муниципалитете Шмирн в Тироле был 58-летний местный житель.

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В этом же регионе 42-летний австрийский гид и четыре шведских лыжника, все мужчины в возрасте 40 лет, погибли в пятницу из-за лавины вблизи Шписса. Еще один член группы, 43-летний швед, смог вызвать помощь по телефону и был спасен.

В еще одном инциденте погибли два австрийских лыжника. Тела 61-летней женщины и 60-летнего мужчины были найдены в ночь на субботу. Пара отправилась в регион Тироль в пятницу днем, и мужчина сообщил контактному лицу по телефону днем, что они достигли пика Брейтегг (высотой 1868 метров). Это был последний их контакт. После того, как с ними больше нельзя было связаться, родственники позвонили в службу экстренной помощи.

Темы: стихийное бедствиеАвстрия
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