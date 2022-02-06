Макрон и Джонсон: НАТО должно быть едино против российской агрессии

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что союзники по НАТО будут едины в борьбе с агрессией РФ, "где и как бы она ни состоялась".

Источник: Даунинг-стрит по итогам разговора Макрона и Джонсона

Детали: Джонсон проинформировал Макрона о его визите в Киев на этой неделе, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Дословно: "Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину...

Они согласились, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом".

Напомним: