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Макрон и Джонсон: НАТО должно быть едино против российской агрессии

Воскресенье, 6 февраля 2022, 02:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что союзники по НАТО будут едины в борьбе с агрессией РФ, "где и как бы она ни состоялась".

Источник: Даунинг-стрит по итогам разговора Макрона и Джонсона

Детали: Джонсон проинформировал Макрона о его визите в Киев на этой неделе, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Дословно: "Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину...

Они согласились, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом".

Напомним:

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Темы: НАТОРосcияБорис ДжонсонМакрон


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