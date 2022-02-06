Война на Донбассе: Двое военных за сутки получили ранения
За сутки 5 февраля из-за действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Воины находятся в больницах, состояние их здоровья – удовлетворительное.
Уточняется, что в сутки со стороны российско-оккупационных войск было 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, они обстреляли Павлополь – с двух беспилотников сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия, недалеко от Пищевика, также дважды - из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Березового российские наемники стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним: Как сообщалось, два удара на территории Павлополя попали в недействующую школу, повредив крышу, еще два – упали рядом с жилым домом, в доме повреждены два окна.
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