Ковид в Украине: почти 28 тысяч новых заражений, 109 больных умерли

За сутки 5 февраля в Украине обнаружили 27,8 тыс. новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 109 украинцев.

Источник: данные Минздрава

Детали: В субботу был зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни, из них детей – 2 597, медработников – 431.

Больше всего новых случаев на Одесщине (2788), в Киеве (2298) и в Хмельницкой области (2070).

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 219 человек, летальных исходов – 109, в то же время выздоровели 6 089 человек.

Напомним:

В Украине фиксировали более 40 тысяч новых случаев коронавируса в пятницу, 4 февраля, и в четверг, 3 февраля.

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