Главные новости субботы и ночи: "послевоенные планы" РФ, "Марш единства" в Харькове

В центре Харькова прошел "Марш единства", который хотели запретить; Bild опубликовал планы Путина насчет Украины – актуальные новости 5 февраля.

О России

Немецкий таблоид Bild опубликовал материал, в котором очерчены планы президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

В "послевоенных планах" РФ говорится о нескольких этапах поглощения Украины:

1 этап – захват городов;

2 этап – созыв марионеточного "Народного Совета" вместо Верховной Рады;

3 этап – уничтожение движения сопротивления и лагеря для несогласных украинцев.

О Харькове

В центре Харькова прошел "Марш единства", собравший более пяти тысяч человек.

Участники держали в руках главный баннер "Харьков – это Украина", украинские флаги и красно-черные флаги. Участники прошли по главной Сумской улице, которая была перекрыта для транспорта, до площади Свободы, скандируя патриотические лозунги.

Харьковский городской совет пытался запретить марш, ссылаясь на COVID-19 и угрозу возможных провокаций.

О других важных новостях

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