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Главные новости субботы и ночи: "послевоенные планы" РФ, "Марш единства" в Харькове

Воскресенье, 6 февраля 2022, 07:00
Главные новости субботы и ночи: послевоенные планы РФ, Марш единства в Харькове
ФОТО: GETTY IMAGES

В центре Харькова прошел "Марш единства", который хотели запретить; Bild опубликовал планы Путина насчет  Украины – актуальные новости 5 февраля.

О России

Немецкий таблоид Bild опубликовал материал, в котором очерчены планы президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

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В "послевоенных планах" РФ говорится о нескольких этапах поглощения Украины:

  • 1 этап – захват городов;
  • 2 этап – созыв марионеточного "Народного Совета" вместо Верховной Рады;
  • 3 этап – уничтожение движения сопротивления и лагеря для несогласных украинцев.

О Харькове

В центре Харькова прошел "Марш единства", собравший более пяти тысяч человек.

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Участники держали в руках главный баннер "Харьков – это Украина", украинские флаги и красно-черные флаги. Участники прошли по главной Сумской улице, которая была перекрыта для транспорта, до площади Свободы, скандируя патриотические лозунги.

Харьковский городской совет пытался запретить марш, ссылаясь на COVID-19 и угрозу возможных провокаций.

О других важных новостях

Учения с выстрелами танков, боевых машин пехоты и артиллерии состоятся 11 февраля в Ростовской области, расположенной у границы с Украиной.

Сергей Притула создает свою партию "24 августа".

После визита в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой получил положительный результат теста на коронавирус.

По данным СМИ, "представители" ОРДЛО Наталья Никонорова и Владислав Дейнего обратились к спецпредставителю действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ послу Микко Киннунену с письмом, в котором утверждают, что Украина обязалась отреагировать на "предложения" ОРДЛО по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война длилась бы максимум 3-4 дня.

По данным чиновников США в Reuters, Россия располагает примерно 70% боевой мощи, необходимой для полномасштабного вторжения в Украину. По оценкам США, Украина может потерять от 5 до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Утраты посреди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч.

Британская королева Елизавета II хочет, чтобы Камилла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольская, была известна как королева-консорт, когда ее муж принц Чарльз станет королем.

Украинская правда
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