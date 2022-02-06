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В Украину прибыла первая партия противоковидных лекарств "Молнупиравир"

Воскресенье, 6 февраля 2022, 11:52
В Украину прибыла первая партия противоковидных лекарств Молнупиравир
Молнупиравир, фото Getty Images

В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыли первые 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Украину прибыло 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme"

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Детали: По словам министра, работу над контрактированием "Молнупиравира" Украина начала еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

Справка: "Молнупиравир" – противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Препарат зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

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Темы: коронавирусэпидемиямедицинаЛяшко Виктор
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