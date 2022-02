Путина предупреждали, что Си Цзиньпин при встрече не будет пожимать ему руку

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не пожали друг другу руки при встрече 4 февраля. Руководитель протокола президента РФ объянил, что Пекин попросил обойтись без рукопожатия, сославшись на эпидемию коронавируса.

Источник: руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев, которого цитирует vesti.ru

Прямая речь Китаева: "Мы не нашли в этом (в отказе Си Цзиньпина пожимать руку Путину - УП) ничего криминального и согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку главе КНР".

Детали: Российский чиновник попросил "не искать политику" в такой позиции Китая по отношению к Путину и в связи с этим напомнил о визите экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву в августе 2021 года. Тогда ее служба протокола также выступила за исключение рукопожатия с Путиным.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина без рукопожатий прошла в пятницу:

Russia signed 30-year contract to supply gas to China via new pipeline boosting 🇨🇳-🇷🇺 energy alliance amid strained ties with the West. Chinese President Xi Jinping and Russian President Putin called on west to abandon ‘cold war ideology’ in talks ahead of #Beijing2022 pic.twitter.com/TJUQ4EuJBb