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Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия

Воскресенье, 6 февраля 2022, 13:57
Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в середине февраля.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Пока точно известно, что в конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще примерно 35 глав государств и правительств.

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Приезд вице-президента США Камала Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие.

Шольц представит в Мюнхене принципы наружной политики нового правительства Германии. В конференции также предполагается участие других членов нового кабинета, в том числе главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Кристине Ламбрехт.

Кроме того, на форуме безопасности ожидаются генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эммануэля Макрона еще обсуждается.

Российский президент Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, отметил президент конференции Вольфганг Ишингер, не исключив при этом выступления Путина в режиме видеоконференции.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Использует ли Москва возможность не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", - сказал он.

В 2021 году конференция из-за коронавируса прошла в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну омикрон-варианта, Ишингер решил вернуться в привычный режим конференции, заявив о колоссальной необходимости личных встреч политиков в сфере безопасности.

Ранее  Ишингер заявил, что позиция Германии по поводу оружия для Украины бьет по ее репутации и может привести к потере доверия со стороны союзников.

Темы: Зеленский
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