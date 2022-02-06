ООС: российские наемники стреляли возле Песков и Водяного
Воскресенье, 6 февраля 2022, 18:40
С начала суток в воскресенье со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов
Детали: В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
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Украинская правда