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ООС: российские наемники стреляли возле Песков и Водяного

Воскресенье, 6 февраля 2022, 17:40
ООС: российские наемники стреляли возле Песков и Водяного
фото штаба ООС

С начала суток в воскресенье со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Детали: В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

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Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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