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Циклон "Бацирай" унес жизни 10 человек на Мадагаскаре

Понедельник, 7 февраля 2022, 01:35
ФОТО: GETTY IMAGES

10 человек погибли на Мадагаскаре в результате циклона "Бацирай".

Источник: Reuters со ссылкой на Управление рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара и государственное радио

Детали: Государственное радио сообщило, что некоторые люди погибли в результате обвала здания в городе Амбалавао.

"Бацирай" пронесся по суше поздно вечером в субботу, обрушившись на восточное побережье с ливнем и скоростью ветра 165 км/ч. Циклон вызвал наводнения, обвалил здания и вызвал отключение электроэнергии.

Одним из наиболее пострадавших городов была Нуси-Варика, где почти 95% зданий было разрушено.

Что предшествовало: Две недели назад остров накрыл циклон "Ана", в результате чего погибли 55 человек, а 130 тысяч человек эвакуировались.

Темы: стихийное бедствие


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