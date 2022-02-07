Циклон "Бацирай" унес жизни 10 человек на Мадагаскаре

10 человек погибли на Мадагаскаре в результате циклона "Бацирай".

Источник: Reuters со ссылкой на Управление рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара и государственное радио

Детали: Государственное радио сообщило, что некоторые люди погибли в результате обвала здания в городе Амбалавао.

"Бацирай" пронесся по суше поздно вечером в субботу, обрушившись на восточное побережье с ливнем и скоростью ветра 165 км/ч. Циклон вызвал наводнения, обвалил здания и вызвал отключение электроэнергии.

Одним из наиболее пострадавших городов была Нуси-Варика, где почти 95% зданий было разрушено.

Что предшествовало: Две недели назад остров накрыл циклон "Ана", в результате чего погибли 55 человек, а 130 тысяч человек эвакуировались.