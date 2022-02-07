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Япония и Нидерланды вошли в пятерку стран, где больше всего новых ковид-больных

Понедельник, 7 февраля 2022, 05:35
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 5 февраля в мире обнаружили 1 859 486 заражений коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в РФ – 180 071 больной, во Франции – 155 439, в Германии – 114 424. Кроме того, в Японии – 105 817 случаев, в Нидерландах – 94 884.

Украина, где 27851 больной, на 22 месте в мире между Австрией и Чехией, в Европе – на 11 месте.

6 352 человека в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 12 месте в мире и на 4 в Европе.

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Напомним: 5 февраля в Украине с ковыдом было госпитализировано 4 219 человек, летальных исходов – 109, одновременно с тем  выздоровели 6 089 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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