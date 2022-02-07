В США допустили аннексию Донбасса Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может атаковать Украину в разных формах, в том числе – аннексировать Донбасс.

Об этом он заявил в эфире ряда американских СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

"Мы верим, что россияне создали возможности для проведения значительной военной операции в Украине, и мы упорно работаем, чтобы подготовить ответ", - сказал Салливан.

Форма атаки может принимать разные формы, отметил он. Возможные атаки могут включать в себя аннексию украинского Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.

"Отчасти причиной того, почему мы так интенсивно работали в последние несколько месяцев, является не просто подготовка к одной чрезвычайной ситуации, но и подготовка ко всем непредвиденным ситуациям и работа с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев ", – сказал Салливан.

В интервью ABC Салливан заявил, что существует "очень четкая" вероятность, что Россия атакует Украину "в любой момент".

"Мы верим, что существует очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ об атаке на Украину. Это может принимать разные формы. Это может произойти как завтра, так и через несколько недель", - заявил советник.

"[Путин] поставил себя в позицию с развертыванием войск, чтобы иметь возможность действовать агрессивно против Украины в любой момент", - добавил он, подчеркнув, что Соединенные Штаты сотрудничают с союзниками и продолжают настаивать на дипломатии.

Салливан сказал, что Соединенные Штаты готовы ответить независимо от решения России.

"Если они вместо этого выберут пойти по пути эскалации, это обойдется украинцам огромной человеческой ценой. Но мы верим, со временем это обойдется настоящей стратегической ценой для Владимира Путина", - отметил он.

Ранее Reuters сообщило, что Россия располагает примерно 70% боевого могущества, которое, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и отправляет дополнительные батальонные тактические группы в границу.