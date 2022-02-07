Ермак преодолел Covid-19
Понедельник, 7 февраля 2022, 08:59
Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса.
Источник: Ермак в Facebook
Прямая речь Ермака: "Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться.
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Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше".
Детали: Глава ОП отметил, что, несмотря на то, что был вакцинирован, у него было "три дня интенсивной терапии".
Ермак призвал украинцев привиться, потому что это "очень помогает" преодолевать вирус.
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Предыстория:
- 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата. Ермак назвал эту встречу "реанимацией" Нормандского формата. Тогда руководитель ОП заявил, что стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.
- 3 февраля стало известно, что Ермак заболел Covid-19.
Украинская правда