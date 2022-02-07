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Ермак преодолел Covid-19

Понедельник, 7 февраля 2022, 09:59
Андрей Ермак. Фото с Facebook

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь Ермака: "Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться.

Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше".

Детали: Глава ОП отметил, что, несмотря на то, что был вакцинирован, у него было "три дня интенсивной терапии".

Ермак призвал украинцев привиться, потому что это "очень помогает" преодолевать вирус.

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Предыстория: 

  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата. Ермак назвал эту встречу "реанимацией" Нормандского формата. Тогда руководитель ОП заявил, что стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.
  • 3 февраля стало известно, что Ермак заболел Covid-19.

Украинская правда
Темы: Офис президентаАндрей Ермаккоронавирус


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