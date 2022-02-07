Ковид в Киеве не сбавляет обороты – снова более 2 тысяч больных за сутки

За сутки 6 февраля в столице зафиксировали 2 266 новых случаев коронавируса, 12 больных умерли, преодолели вирус 307 жителей города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 266 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

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Детали: Среди новых больных более 170 детей – 134 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 140 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (421), Оболонском (401) и Деснянском (333) районах.

26 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 194 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице 383 535 подтвержденных случаев коронавируса, 8 599 больных умерли, преодолели вирус 341 172 жителя города.

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