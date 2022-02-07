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Украина считает несправедливыми объяснения Германии по поводу отказа от поставки оружия

Понедельник, 7 февраля 2022, 13:07
ДМИТРИЙ КУЛЕБА ФОТО: МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине, но он продолжит обсуждение этого вопроса с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявил на брифинге в Киеве.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, требующих на это разрешение Германии будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов", - сказал Кулеба.

"И так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона. Потому что когда речь идет об укреплении Украины, Украинских вооруженных сил не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем" - добавил он.

По словам министра, Германия неоднократно объясняла свою позицию по непоставке оружия в кризисные регионы, однако украинская сторона считает эти объяснения несправедливыми.

"Мы считаем эти объяснения в отношении Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть возможность более широкое пространство для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать, поэтому мы и дальше будем работать с Германией по этому вопросу" - сказал Кулеба.

При этом он выразил благодарность Германии за ту работу, которую она проделывает в Нормандском формате, по другим вопросам двустороннего взаимодействия.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику относительно того, что Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины, в то же время подчеркнув, что Россия заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по Украине

Темы: ГерманияоружиеУкраинаКулеба Дмитрий


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