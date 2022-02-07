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Украина считает несправедливыми объяснения Германии по поводу отказа от поставки оружия

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:07
Украина считает несправедливыми объяснения Германии по поводу отказа от поставки оружия
ДМИТРИЙ КУЛЕБА ФОТО: МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине, но он продолжит обсуждение этого вопроса с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявил на брифинге в Киеве.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, требующих на это разрешение Германии будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов", - сказал Кулеба.

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"И так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона. Потому что когда речь идет об укреплении Украины, Украинских вооруженных сил не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем" - добавил он.

По словам министра, Германия неоднократно объясняла свою позицию по непоставке оружия в кризисные регионы, однако украинская сторона считает эти объяснения несправедливыми.

"Мы считаем эти объяснения в отношении Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть возможность более широкое пространство для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать, поэтому мы и дальше будем работать с Германией по этому вопросу" - сказал Кулеба.

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При этом он выразил благодарность Германии за ту работу, которую она проделывает в Нормандском формате, по другим вопросам двустороннего взаимодействия.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц ответил на критику относительно того, что Берлин сделал недостаточно для поддержки Украины, в то же время подчеркнув, что Россия заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по Украине

Темы: ГерманияоружиеУкраинаКулеба Дмитрий
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