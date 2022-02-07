Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии встретились с украинскими военными в прифронтовой зоне

Понедельник, 7 февраля 2022, 13:25
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии встретились с украинскими военными в прифронтовой зоне
фото из Твиттера Перебийноса

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, которые находятся в Украине с общим визитом, посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными.

Как сообщает "Европейская правда", фотографии и видео из поездки опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.

Реклама:

Также опубликованы фото встречи министров, одетых в бронежилеты и шлемы, с украинскими военнослужащими.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщали в МИД Украины, это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.

После поездки на восток министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, также к вечеру 7 февраля в Украину прибывает глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, который должен был прибыть одновременно с Бербок, приедет  на следующий день - в связи с поездкой президента Эммануэля Макрона в Москву.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа здесь" с самым интересным от ЕвроПравды.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: