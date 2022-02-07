Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии встретились с украинскими военными в прифронтовой зоне
Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, которые находятся в Украине с общим визитом, посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными.
Как сообщает "Европейская правда", фотографии и видео из поездки опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
По его словам, министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.
S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
Также опубликованы фото встречи министров, одетых в бронежилеты и шлемы, с украинскими военнослужащими.
S @JanLipavsky na linii dotyku. pic.twitter.com/27zZaUG2rA— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
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Как сообщали в МИД Украины, это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.
После поездки на восток министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Напомним, также к вечеру 7 февраля в Украину прибывает глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, который должен был прибыть одновременно с Бербок, приедет на следующий день - в связи с поездкой президента Эммануэля Макрона в Москву.
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