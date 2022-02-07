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Нидерландская спортсменка установила рекорд: 5 золотых медалей на разных Олимпиадах

Понедельник, 7 февраля 2022, 18:34
Ирен Вюст 7 февраля на Олимпаде в Пекине. Фото: Getty Images

Нидерландский конькобежец Ирэн Вюст завоевала золото на Олимпиаде в Пекине, став первой в истории спортсменкой, награжденной пятью золотыми медалями на различных Олимпийских играх.

Источник: Суспільне

Детали: В Пекине 7 февраля Вюст стала чемпионкой в ​​забеге на 1500 метров. Это было ее первое выступление на этой Олимпиаде.

Таким образом, она получила пятую "личную" золотую медаль на разных Олимпийских играх. Перед этим она добывала золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года, Сочи 2014, Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года.

Раньше подобного никто не делал что на зимних, что на летних Играх и так ни среди женщин, что ни среди мужчин.

Кроме того, она установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию ​​за 1:53:28 минуты. Этим она превзошла достижение другой нидерландки Йорин тер Морс, установившей его на Играх в Сочи в 2014 году.

В общей сложности, Вюст имеет уже 12 различных медалей, полученных в ходе Олимпиады, включая одно золото в командном забеге. Благодаря этому достижению Вюст также стала самой титулованной спортсменкой Нидерландов за историю участия ее страны в Олимпийских играх.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 6 февраля – второй день от начала Олимпиады – лидерство в медальном зачете удерживают спортсмены из Норвегии.
  • Олимпиаду торжественно открыли на пекинском стадионе "Птичье гнездо" 4 февраля.

Темы: ОлимпиадаспортНидерланды


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