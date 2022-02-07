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Нидерландская спортсменка установила рекорд: 5 золотых медалей на разных Олимпиадах

Понедельник, 7 февраля 2022, 17:34
Нидерландская спортсменка установила рекорд: 5 золотых медалей на разных Олимпиадах
Ирен Вюст 7 февраля на Олимпаде в Пекине. Фото: Getty Images

Нидерландский конькобежец Ирэн Вюст завоевала золото на Олимпиаде в Пекине, став первой в истории спортсменкой, награжденной пятью золотыми медалями на различных Олимпийских играх.

Источник: Суспільне

Детали: В Пекине 7 февраля Вюст стала чемпионкой в ​​забеге на 1500 метров. Это было ее первое выступление на этой Олимпиаде.

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Таким образом, она получила пятую "личную" золотую медаль на разных Олимпийских играх. Перед этим она добывала золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года, Сочи 2014, Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года.

Раньше подобного никто не делал что на зимних, что на летних Играх и так ни среди женщин, что ни среди мужчин.

Кроме того, она установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию ​​за 1:53:28 минуты. Этим она превзошла достижение другой нидерландки Йорин тер Морс, установившей его на Играх в Сочи в 2014 году.

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В общей сложности, Вюст имеет уже 12 различных медалей, полученных в ходе Олимпиады, включая одно золото в командном забеге. Благодаря этому достижению Вюст также стала самой титулованной спортсменкой Нидерландов за историю участия ее страны в Олимпийских играх.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 6 февраля – второй день от начала Олимпиады – лидерство в медальном зачете удерживают спортсмены из Норвегии.
  • Олимпиаду торжественно открыли на пекинском стадионе "Птичье гнездо" 4 февраля.

Темы: ОлимпиадаспортНидерланды
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