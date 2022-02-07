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НАТО обдумывает долгосрочное военное присутствие в Восточной Европе - генсек

Понедельник, 7 февраля 2022, 19:38
Генсек Нато Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но в настоящее время внутри НАТО идет процесс", — сказал Столтенберг.

Министры обороны стран НАТО могут обсудить этот вопрос на встрече 16-17 февраля.

Генсек отметил, что Россия развернула более 100 000 военнослужащих недалеко от границ с Украиной, а также планирует разместить в Беларуси около 30 000 военнослужащих на время учений.

"Крупнейшее военное наращивание там со времен холодной войны. Эти развертывания необоснованны, непрозрачны и очень близки к границам НАТО. Кроме того, Россия перенесла свои ежегодные учения ядерных сил на этот месяц. И мы уже видели, как Россия использовала военные учения для прикрытия агрессивных действий", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия хочет, чтобы НАТО было меньше у ее границ, но своими действиями она получает обратное.

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"Наши развертывания носят оборонительный и пропорциональный характер. Они посылают четкий сигнал: НАТО сделает все необходимое для защиты и защиты всех союзников. В то же время диалог с Россией еще более важен для поиска политического решения. Мы готовы выслушать их опасения, …но НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов", - подчеркнул генсек.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости провести встречу Украина-НАТО на уровне глав государств.

Темы: НАТОармияРосcия


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