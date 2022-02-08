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Семья уволенного СБУшника приобрела недвижимость на $1,5 млн – СМИ

Вторник, 8 февраля 2022, 02:30
Семья уволенного СБУшника приобрела недвижимость на $1,5 млн – СМИ
Виталий Герсак, скриншот

Семья бывшего главы Службы безопасности Украины Николаевской области Виталия Герсака после его увольнения приобрела недвижимости примерно на полтора миллиона долларов.

Источник: Расследование Bihus.Info

Детали: Виталий Герсак – в 2020 году глава Службы безопасности Украины в Николаевской области – тогда же и стал героем расследования, во время которого нашли дорогие квартиры в столичном ЖК "Французский квартал-2", землю под Киевом, бизнес-кредит с криминальным шлейфом и солидный автопарк.

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Далее, говорится в новом расследовании, после освобождения Герсака жизнь его семьи не ухудшилась.

В частности, расследователи проанализировали соцесети сына Герсака.

"…можно поздравлять семью с квартирным повышением: из дорогого "Французского квартала", который мы видим в 2020, до еще более дорогого ЖК премиум-класса "Новопечерские Липки"".

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По информации Bihus.Info, после освобождения Герсака "уже летом 2021 года его жена купила две квартиры в Липках – 3-комнатные, 200 квадратов, тянут на минимум 650 тысяч долларов без ремонта".

Под квартирами у Герсаков появилось 6 мест для паркинга, которые стоят около 220 тысяч долларов.

Кроме того, для салона красоты Юлии Герсак купили тоже на "Новопечерских Липках" еще 140 квадратов, по актуальным ценам (которые росли за время проведения расследования – ред.) – это еще примерно 650 тысяч долларов. Этот салон уже имеет страницу в Инстаграме. Как отмечают в расследовании, "судя по рендерингам, ремонт там будет в стиле "дорого-багато"".

В общей сложности семья Герсаков потратила на новую недвижимость около полутора миллионов долларов.

Также в расследовании говорится, что сын уволенного с должности СБУ-шника Герсак-младший, будучи несовершеннолетним, "катался на Ламборгине, Гелике, БМВ, Тойоте, Фольксвагене и Тундре со спецсигналами".

Предыстория:

  • В октябре НАПК направило в НАБУ вывод относительно Герсака, который имеет ценную недвижимость, землю и элитный автопарк, несоразмерные с официальными доходами семьи.
  • НАПК обнаружило у Герсака недостоверные сведения на 800 тысяч грн.
  • В феврале "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщили, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк, несоразмерные с официальными доходами семьи.
  • 18 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.
  • Николаевский суд не нашел у бывшего главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака умысла о внесении ложных сведений в декларацию и закрыл соответствующее административное производство.

Темы: СБУНиколаевская областьКиевнедвижимость
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