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Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища

Вторник, 8 февраля 2022, 04:34
Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища
фото Дмитрия Ларина, УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту России Владимиру Путину о предложении политического убежища.

Источник: Порошенко в facebook

Прямая речь: "Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин.

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Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой.

А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины".

Что предшествовало: Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.

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Предыстория:

  • 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
  • Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
  • В 2019 году после результатов первого тура президентских выборов, где соперником Порошенка стал Зеленский, предвыборный штаб пятого президента заполонил Украину биллбордами, на которых Порошенко решительно смотрит в глаза Путину. Тогда якобы основным посылом технологов предвыборного штаба было то, что Зеленский продвигает идеи Путина в Украине. В России ехидно отреагировали, что классические теоретики пиара должны были "уйти в монастырь" после такого предвыборного пиара пятого президента Украины.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоПутин
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