Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища

Вторник, 8 февраля 2022, 05:34
фото Дмитрия Ларина, УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту России Владимиру Путину о предложении политического убежища.

Источник: Порошенко в facebook

Прямая речь: "Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин.

Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой.

А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины".

Что предшествовало: Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.

Предыстория:

  • 20 декабря 2021 Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду, не покидать территорию Киева и Киевской области.
  • Согласно социологическому опросу КМИС, почти половина украинцев считают, что вручением подозрения Порошенко власть осуществляет политическое преследование оппозиции.
  • В 2019 году после результатов первого тура президентских выборов, где соперником Порошенка стал Зеленский, предвыборный штаб пятого президента заполонил Украину биллбордами, на которых Порошенко решительно смотрит в глаза Путину. Тогда якобы основным посылом технологов предвыборного штаба было то, что Зеленский продвигает идеи Путина в Украине. В России ехидно отреагировали, что классические теоретики пиара должны были "уйти в монастырь" после такого предвыборного пиара пятого президента Украины.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Блинкен: Путин может и не ждать конца Олимпиады, чтобы напасть на Украину

"Это просто противно": премьер Литвы отреагировала на "Терпи, моя красавица" Путина

фотоПолиция провела обыски в доме и гостинице Ярославского

У российской фигуристки, которая выиграла золото, подтвердили допинг

Локдауна из-за "Омикрона" в Украине не будет – Ляшко

Пик волны: в Украине 41 229 больных Covid и 236 умерших за сутки

Все новости...
Порошенко
Путин потроллил Порошенко, предложив ему политическое убежище в России
Еще одну апелляцию по Порошенко перенесли – заболел судья
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
12:23
Россия убеждает, что Украина готовится воевать за Донбасс и имеет "боевиков-джихадистов"
12:23
Из Украины выдворили "вора в законе" из санкционного списка СНБО
12:14
Минздрав утвердил сезонное меню для детских садов
12:07
Эксглава "Оператора рынка" выписал сам себе премии на 2 млн: НАБУ завершило расследование
11:53
Блинкен: Путин может и не ждать конца Олимпиады, чтобы напасть на Украину
11:50
"Слуги" хотят до 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто
11:50
фото, видеоSpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
11:41
Курс валют на 11 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:32
Встреча "Нормандии": представитель России пожаловался на непреклонность Украины
11:27
ДТП с кортежем Ярославского: попытку фальсификации дела будет расследовать ГБР
Все новости...