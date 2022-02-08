Есть риск подхватить одновременно ковид и грипп – Минздрав
Министерство здравоохранения призывает украинцев соблюдать все противоэпидемические правила, поскольку есть риск заболеть одновременно Covid-19, гриппом или ОРВИ.
Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 февраля
Прямая речь Ляшко: "В настоящее время в Украине идет очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Именно поэтому нужно соблюдать все противоэпидемические правила, ведь риск заболеть Covid-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким.
Кроме того, есть риск одновременно заболеть Covid-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья".
Детали: Ляшко рассказал, что за прошлую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 413 тысяч человек, из которых 40% – дети в возрасте до 17 лет.
Также были выявлены случаи инфицирования вирусами гриппа.
Ляшко призвал украинцев следить за своим здоровьем, оставаться дома при первых симптомах вирусной инфекции и не заниматься самолечением.
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