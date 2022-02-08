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Объявлено подозрение "военкому", руководившему мобилизацией боевиков ОРЛО

Вторник, 8 февраля 2022, 11:19
фото СБУ

Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого "военнокомата ЛНР", который обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков украинцев, находящихся на временно оккупированной территории.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата ЛНР".

Указано, что следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР".

В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, воевавших против Вооруженных Сил Украины и обстреливавших мирные населенные пункты Луганщины.

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "военный учет"; проводил военные сборы; зачислял местных жителей в так называемый "резерв народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НЗФ.

Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, "уклонявшихся" от исполнения "военного долга" перед оккупационным режимом.

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СБУ отмечает, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона (по данным УП, работает в должности "военкома" до сих пор -ред.).

Правонарушитель заочно уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время мужчину объявят в общегосударственный розыск.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОтерроризмЛуганская область


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