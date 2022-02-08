Объявлено подозрение "военкому", руководившему мобилизацией боевиков ОРЛО

Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого "военнокомата ЛНР", который обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков украинцев, находящихся на временно оккупированной территории.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата ЛНР".

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Указано, что следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР".

В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, воевавших против Вооруженных Сил Украины и обстреливавших мирные населенные пункты Луганщины.

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "военный учет"; проводил военные сборы; зачислял местных жителей в так называемый "резерв народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НЗФ.

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Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, "уклонявшихся" от исполнения "военного долга" перед оккупационным режимом.

СБУ отмечает, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона (по данным УП, работает в должности "военкома" до сих пор -ред.).

Правонарушитель заочно уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время мужчину объявят в общегосударственный розыск.