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Бывший сотрудник СБУ получил 5,5 лет тюрьмы за "янтарную" взятку

Вторник, 8 февраля 2022, 11:57
фото Unsplash

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным во взяточничестве бывшего сотрудника Службы безопасности Украины.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Дословно САП: "7 февраля 2022 года Апелляционная палата ВАКС признала виновным и приговорила к реальному лишению свободы бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Ростиславе Харченко.

Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ предложил соучредителю предприятия, у которого во время обыска изъяли оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья, за 50 тысяч долларов США повлиять на следователя в уголовном производстве и вернуть оборудование.

Кроме того, по данным следствия, СБУшни неоднократно требовал ежемесячной оплаты в 5-7 тысяч долларов США за невмешательство в деятельность вышеуказанного предприятия.

9 июля 2021 года суд первой инстанции признал Харченко виновным в злоупотреблении влиянием и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 3 года.

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Вместе с тем, ВАКС оправдал указанное лицо в части обвинения в получении взятки.

Не соглашаясь с таким приговором, прокурор обжаловал его в суд апелляционной инстанции.

Теперь же коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора – признала Харченко виновным во взяточничестве и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года с кофискацией имущества.

Вместе с тем АП ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемого и освободила его от наказания за злоупотребление влиянием в связи с истечением сроков давности.

Также суд изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей. Указано, что бывший сотрудник СБУ был заключен под стражу в зале суда.

Украинская правда
Темы: взяткаСБУАнтикоррупционный суд


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