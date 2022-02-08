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Кулеба заявил о положительных для Украины сигналах по "Северному потоку-2"

Вторник, 8 февраля 2022, 12:16
Дмитрий Кулеба. Фото c Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о положительных сигналах по поводу будущего газопровода "Северный поток-2" в случае потенциального вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал во вторник на совместном брифинге с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии, пишет "Европейская правда".

"Для нас положительные сигналы о том, что в принципе существует консенсус сейчас, о том, что, во-первых: не нужно спешить с сертификацией "Северного потока-2". А во-вторых – что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", – сказал министр.

Напомним, 7 февраля канцлер Германии Олаф Шольц встречался с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, после чего Байден заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен, если Россия вторгнется в Украину.

Шольц сказал, что у Соединенных Штатов и Германии одинаковый подход к Украине, России и санкциям, но во время своего однодневного визита прямо не подтвердил планы по "Северному потоку-2" и публично не упоминал его.

В то же время глава МИД Франции заявлял, что санкции против России в случае вторжения в Украину могут быть направлены на газопровод "Северный поток-2".

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияСеверный поток-2


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