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Украинец вошел в топ-20 индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022

Вторник, 8 февраля 2022, 11:47
Украинец вошел в топ-20 индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022

Украинец Дмитрий Пидручный занял 18 место на Зимних Олимпийских играх в Пекине в мужской индивидуальной гонке. У него было три промаха.

Источник: "Суспільне"

Детали: Мужская сборная Украины по биатлону выставила на индивидуальную гонку самый сильный состав. Начать гонку в составе украинцев должны были Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Закрывать ее должны были дебютанты Олимпийских игр Антон Дудченко и Богдан Цимбал.

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Пидручный начинал гонку в топ-3. Он закрыл все пять мишеней, выйдя с отставанием в десять секунд от промежуточного лидера Кантена Фийона-Майе.

Тем не менее украинец заработал штрафную минуту на втором огневом рубеже, не закрыв одну мишень, а на третьей и четвертой стрельбе лидер сборной Украины заработал еще по минуте штрафа.

18 место – лучший результат в его карьере на уровне Кубков и чемпионатов мира, а также Олимпиад.

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Прима стал вторым лучшим украинским в индивидуальной гонке. Но во время гонки заработал четыре минуты штрафа на огневых рубежах и не попал в топ-30.

Упустил шансы на топ-30 и Антон Дудченко. Уже на первой стрельбе дебютант Олимпиады заработал минуту штрафа, выбыв из борьбы за высокие места. Еще один недостаток Дудченко сделал на третьем огневом рубеже.

Цимбал еще на первом огневом рубеже заработал три минуты штрафа.

Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал француз Кантен Фийон-Майе. На финише он опередил белоруса Антона Смольского на 15 секунд, имея две минуты штрафа. В топ-3 норвежец Иоганнес Бьо.

Темы: Олимпиадаспортукраинцы
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