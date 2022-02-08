Песков: Путин готов встретиться с Зеленским, но какова цель?

Россия не отказывается от потенциальной встречи президентов РФ и Украины, но пока нет понимания конкретных целей этого разговора.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: ""Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело".

Детали: Песков также заявил, что РФ "априори не отказывается" от потенциальной встречи Путина и Зеленского.

"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, Россия будет готова встречаться с кем угодно", – подытожил Песков.

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