Песков: Путин готов встретиться с Зеленским, но какова цель?
Россия не отказывается от потенциальной встречи президентов РФ и Украины, но пока нет понимания конкретных целей этого разговора.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: ""Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело".
Детали: Песков также заявил, что РФ "априори не отказывается" от потенциальной встречи Путина и Зеленского.
"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, Россия будет готова встречаться с кем угодно", – подытожил Песков.
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Предыстория:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал посредничество для переговоров между Украиной и Россией и повторил это предложение во время визита в Киев.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил ему благодарность за эту инициативу.
- В Кремле не исключают идеи о потенциальных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина на территории Турции, но заявили, что в настоящее время это гипотетическая возможность.