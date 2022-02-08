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Переход от зимы к весне: синоптик сообщила, когда ждать потепления

Вторник, 8 февраля 2022, 13:13
фото: pixabay

В среду, 9 февраля, синоптики прогнозируют ветреную погоду, местами ожидают мокрый снег с дождем.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "Ветры и всяческие интересные атлантические события продолжают посещать Украину.

9 февраля к нам придут атмосферные фронты с северо-запада Европы.

Мокрый снег и дождь ожидаются в ближайшую ночь на Западе Украины, местами на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

На остальной территории - без осадков".

Детали: Синоптик сообщает, что в среду осадки продвинутся восточнее и захватят северные области и часть центральных - Винницкую, Черкасскую и Кропивницкую с районами.

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Также утром в среду еще "посыпается или польется" на крайнем востоке и в Крыму.

Днем 9 февраля осадки ослабеют, но на дорогах ожидается гололедица.

Ветер прогнозируют северо-западный, 5-12 метров в секунду, вероятны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в большинстве областей не изменится. Ночью небольшой минус, днем ​​около нуля, на востоке и северо-востоке до 0-2 градусов мороза, на юге +2+6 градусов.

В Киеве 9 февраля - мокрый снег и дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный. Максимальная температура воздуха 0+2 градуса.

По словам синоптика, до конца недели в Украине никакого существенного похолодания не будет, наоборот – немного потеплеет, существенных осадков не прогнозируют. Ветер ожидается порывистым.

Диденко объяснила, что это характерное явление для переходного сезона с зимы до весны, когда начинает перестраиваться атмосфера.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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