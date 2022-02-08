Половина взрослых украинцев уже вакцинированы против Covid-19

50% взрослого населения Украины уже вакцинировались против Covid-19.

Источник: Минздрав в Telegram

Детали: Также отмечается, что каждый второй украинец в возрасте от 18 лет получил как минимум одну дозу антиковидной вакцины.

На 2022 год Минздрав планирует охватить прививками 70% взрослого населения страны, в том числе 80% людей старшего возраста, для которых коронавирусная болезнь может быть особенно опасна.

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