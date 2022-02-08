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СБУ заявляет о ликвидации российских ботоферм во Львове: 18 тысяч фейковых аккаунтов

Вторник, 8 февраля 2022, 13:56
фото СБУ

Киберспециалисты СБУ обнаружили и ликвидировали во Львове 2 ботофермы общей "мощностью" - 18 тысяч фейковых аккаунтов.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ".

Детали: По данным следствия, к противоправной деятельности причастны три жителя Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои дома под нужды "ботоферм", а третий - обеспечивал их техническое обслуживание.

Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности, распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что роботы публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных, 3 тысячи сим-карт мобильных операторов, ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности, черновую бухгалтерию.

О подозрениях фигурантам не сообщается. Указано, что следственные действия продолжаются.

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