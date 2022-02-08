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В России вербуют новобранцев на Донбасс – разведка

Вторник, 8 февраля 2022, 13:14
В России вербуют новобранцев на Донбасс – разведка
фото: тасс

Российские наемники активизировали набор новобранцев через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы в ОРДЛО.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно: "Результаты агитационной кампании военных комиссариатов русских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными.

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Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Ввиду указанного противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы".

Детали: Также разведка сообщает об обострении социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с неоднократными столкновениями добровольцев с местным населением, в том числе с использованием оружия.

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Украинская правда
Темы: РосcияОРДЛОоккупациявойна
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