Глава МИД Германии приехала в прифронтовую зону в Широкино

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй день своего визита в Украину отправилась на восток, в том числе в Широкино, что находится фактически на линии столкновения.

Как пишет "Европейская правда", об этом передает Spiegel по сообщениям немецких журналистов, сопровождающих делегацию.

Анналену Бербок из соображений безопасности одели в бронежилет и шлем.

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Она пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 минут.

Никаких инцидентов за это время не произошло.

Разом із федеральною міністеркою закордонних справ🇩🇪@ABaerbock відвідали #Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає в 21 ст. Військові, міни та собаки. 🇷🇺агресія проти🇺🇦виглядає так. Вдячні🇩🇪за підтримку &сприяння у стримуванні🇷🇺від подальшої ескалації. pic.twitter.com/KPPxmkm68Y ВИДЕО ДНЯ February 8, 2022

Бербок отметила, что заброшенный поселок выглядит "очень угнетающе" и является "свидетельством факта, что посреди Европы идет война".

Бербок встречалась также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, запланированы встречи с волонтерскими организациями в Мариуполе.

Напомним, 7 февраля на восток ездили министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, они посетили Станицу Луганскую.

Американский телеканал CNN сообщил, что встреча главы МИД Германии и президента Украины 7 февраля была отменена из-за отказа Бербок заявить об остановке "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину., – но в МИД Украины это опровергли.