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Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир

Вторник, 8 февраля 2022, 16:03
Макрон и Зеленский. фото ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

"26 января на встрече советников Украина подтвердила, что готова продвигаться путем этих соглашений. Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать исполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы тоже готовы выполнять эти соглашения.

Это единственный путь, который позволит установить мир, единственный путь для политического решения…На основе этого двойного привлечения России и Украины мы можем сдвинуть с места эти переговоры", - сказал Макрон.

Он подтвердил, что 10 февраля в Берлине состоится новая встреча советников "нормандской четверки".

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время согласно договоренностям, достигнутым во время Парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки", - сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства.

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Темы: Минские соглашенияМакрон


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