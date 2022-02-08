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Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР

Вторник, 8 февраля 2022, 15:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
фото: pixabay

Палата представителей парламента Японии приняла резолюцию в поддержку Украины.

Источник: прессслужба Верховной Рады

Прямая речь замглавы Верховной Рады Елены Кондратюк: "Приветствую и искренне благодарю всех депутатов нижней палаты представителей парламента Японии, которые приняли резолюцию о поддержке Украины.

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Такое проявление солидарности с украинским народом высоко ценится Верховной Радой и украинским обществом".

Детали: По словам Кондратюк, в резолюции отмечается, что Япония "серьезно озабочена и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Там также идет речь о "твердой позиции Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Парламент Японии также призывает правительство своей страны использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все для уменьшения напряженности в Украине и установить мир.

Украинская правда
Темы: ЯпонияУкраина
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