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В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков

Вторник, 8 февраля 2022, 16:43

Украинские силовики задержали очередного боевика, который в 2014 году воевал на стороне незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

Источник: сообщение полиции

Дословно: "Пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ обнаружили и задержали бывшего боевика, который с мая по август 2014 года принимал участие в НЗФ так называемой "ЛНР" в донской армии в должности заместителя командира по техническому обеспечению в звании военный старшина".

Детали: Задержанный – житель Антрацитовского района Луганской области. У него изъяли удостоверение казацкой национальной гвардии на его имя.

В полиции утверждают, что его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ и избрали меру пресечения в виде ареста.

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Темы: Донбассполиция


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