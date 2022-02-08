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В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков

Вторник, 8 февраля 2022, 15:43
В Луганской области задержали очередного казака, воевавшего на стороне боевиков

Украинские силовики задержали очередного боевика, который в 2014 году воевал на стороне незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

Источник: сообщение полиции

Дословно: "Пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ обнаружили и задержали бывшего боевика, который с мая по август 2014 года принимал участие в НЗФ так называемой "ЛНР" в донской армии в должности заместителя командира по техническому обеспечению в звании военный старшина".

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Детали: Задержанный – житель Антрацитовского района Луганской области. У него изъяли удостоверение казацкой национальной гвардии на его имя.

В полиции утверждают, что его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ и избрали меру пресечения в виде ареста.

Темы: Донбассполиция
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