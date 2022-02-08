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За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав

Вторник, 8 февраля 2022, 17:17
фото: минздрав

С 31 января вступили в силу изменения к указу, которым был расширен список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. За это время отстранены 7531 сотрудников ряда организаций.

Источник: главный санитарный врач Игорь Кузин в Facebook

Детали: С 31 января работники, не получившие по крайней мере одну прививку, должны были быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

По состоянию на 7 февраля отстранены 7531 сотрудников указанных организаций.

Больше всего 4578 человек – работники коммунальных учреждений.

Не получили прививки 2136 сотрудников учреждений здравоохранения, из них отстранены 216 врачей и 765 медицинских сестер

Также не вакцинировались 1001 сотрудников хозяйственного персонала и 154 – административного персонала.

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Кузин уточнил, что коллапса в медицинской системе нет и не будет, поскольку из 755 тысяч сотрудников учреждений здравоохранения отстранили только более 2 тысяч, то есть 0,2%.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус


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