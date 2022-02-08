Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Олимпиада 2022: Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете после четвертого дня соревнований

Вторник, 8 февраля 2022, 18:45
Фото: Getty Images

Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине после четвертого дня соревнований. 

Источник: официальный сайт Олимпиады

Детали: В четвертый день Олимпиады прошли соревнования в 12 видах спорта, в которых было разыграно 10 комплектов медалей.

По итогам четвертого дня Украина не выиграла медалей.

Первое место в медальном зачете Швеция удерживает с четырьмя золотыми, одной серебрянной и одной бронзовой медалями в активе.

На второе место поднялись Нидерланды с тремя золотыми, тремя серебрянными и одной бронзой.

В тройку лидеров пробился и Китай с тремя золотыми и двумя серебрянными медалями.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Медальный зачет Олимпиады после четвертого дня соревнований
Медальный зачет Олимпиады после четвертого дня соревнований

Предыстория:

  • Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.
  • Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

Евгений Будерацкий, УП
Темы: Олимпиадаспортбиатлон


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
Олимпиада
Украинец вошел в топ-20 индивидуальной гонки на Олимпиаде-2022
Украина показала на Олимпиаде лучший за 20 лет результат в супер-гиганте
Олимпиада-2022: украинский фигурист Шмуратко смог квалифицироваться в произвольную программу
Последние новости
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Все новости...