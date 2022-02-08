Олимпиада 2022: Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете после четвертого дня соревнований
Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине после четвертого дня соревнований.
Источник: официальный сайт Олимпиады
Детали: В четвертый день Олимпиады прошли соревнования в 12 видах спорта, в которых было разыграно 10 комплектов медалей.
По итогам четвертого дня Украина не выиграла медалей.
Первое место в медальном зачете Швеция удерживает с четырьмя золотыми, одной серебрянной и одной бронзовой медалями в активе.
На второе место поднялись Нидерланды с тремя золотыми, тремя серебрянными и одной бронзой.
В тройку лидеров пробился и Китай с тремя золотыми и двумя серебрянными медалями.
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Предыстория:
- Впервые в истории сборная Украины представлена на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.
- Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.
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