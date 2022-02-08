Олимпиада 2022: Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете после четвертого дня соревнований

Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине после четвертого дня соревнований.

Источник: официальный сайт Олимпиады

Детали: В четвертый день Олимпиады прошли соревнования в 12 видах спорта, в которых было разыграно 10 комплектов медалей.

По итогам четвертого дня Украина не выиграла медалей.

Первое место в медальном зачете Швеция удерживает с четырьмя золотыми, одной серебрянной и одной бронзовой медалями в активе.

На второе место поднялись Нидерланды с тремя золотыми, тремя серебрянными и одной бронзой.

В тройку лидеров пробился и Китай с тремя золотыми и двумя серебрянными медалями.

Медальный зачет Олимпиады после четвертого дня соревнований

Предыстория:

Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.

Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

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