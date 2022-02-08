Ляшко предупредил о штрафах главврачей больниц, которые будут урезать ставки персоналу

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что руководителям больниц, незаконно принуждающих врача перейти на полставки, грозят штрафы в размере 65 тысяч гривен.

Источник: facebook-страница Ляшко

Прямая речь Ляшко: "Обсудили вопросы контрольных мер по выплате заработной платы медицинским работникам и незаконным переводам на 0,5 ставки с сохранением нагрузки на ставку.

Если такой факт будет зафиксирован, то руководителю медучреждения грозит штраф 65 000 тысяч гривен за каждого такого сотрудника".

Детали: Министр объяснил, что врачам, которым сообщают о таком незаконном факте ограничения зарплаты, следует обратиться в региональное отделение Государственной службы по вопросам труда и подать жалобу.

После получения жалобы инспекторы Гоструда будут проверять больницу, чтобы зафиксировать факт незаконного ограничения зарплаты врачам.

В то же время, согласно законодательству, инспектор не может разглашать источник сообщения о незаконных выплатах, поэтому врачам не угрожает увольнение.

Кроме того, Ляшко заверил, что в ближайшее время будут проведены инспекции в учреждениях первичной и экстренной медицинской помощи.

Что было раньше: Врачи из областей сообщают, что руководство больниц заставляет их писать заявления о переводе на 0,5 и даже 0,2 ставки, несмотря на то, что они работают на полную смену.

Вскоре в правительстве и Офисе президента отреагировали, что знают такие факты и работают над наказанием таких произвольных ограничений зарплаты.