У Порошенко показали видео с Чаусом, который рассказал, как из него выбивали показания

Бывший киевский судья Николай Чаус под видео рассказал, что его связанным вывозили в Румынию и потребовали дать показания против экспрезидента Петра Порошенко.

Источник: сообщение Владимира Арьева в Facebook

Детали: На видео с Чаусом общается непосредственно Арьев, утверждающий, что Чауса выкрали украинские спецслужбы под руководством руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. По его словам, Чауса вывезли, чтобы выбить показания против Порошенко.

Реклама:

Дата, время и место общения не указываются. Чаус рассказывает детали своего похищения из Молдовы.

Прямая речь Чауса: "Там они положили меня на пол пассажирского сиденья и другой человек уселся на меня на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он меня бил кулаками по спине, по почкам. Это длилось минут двадцать-тридцать.

Потом они меня пересадили в "пирожок" (автомобиль – ред.) или темно-зеленого, или темно-синего цвета. Похоже, что это было "Peugeot"… Они дали мне укол и еще раз связали руки-ноги и потом мы уехали. Ехали мы часа два, может, полтора.

ВИДЕО ДНЯ

Потом по дороге я спросил, куда мы едем, в Румынию или Приднестровье. Сказали, что в Румынию. Я начал освобождаться, пытался убежать. Они меня еще били по голове, когда я начинал двигаться".

Детали: Чаус не называет, кто именно его выкрал, а говорит только "они". По словам бывшего судьи, ему приносили около 100 распечатанных вопросов, где он под каждым вопросом должен был поставить подпись "да" или "нет".

Прямая речь Чауса: "И напротив каждого вопроса стоял плюс или минус. И говорили, чтобы я написал так, как там написано (где "плюс" – значит да, где "минус" – значит нет)…

Сказали, пока не напишешь, что ехал из Киева на самолете и что был в кабинете Порошенко, и что получил лично от него указания засудить Корбана (Геннадий, бизнесмен – ред.), то живым из подвала не выйдешь".

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория: