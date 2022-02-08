У Порошенко показали видео с Чаусом, который рассказал, как из него выбивали показания

Бывший киевский судья Николай Чаус под видео рассказал, что его связанным вывозили в Румынию и потребовали дать показания против экспрезидента Петра Порошенко.

Источник: сообщение Владимира Арьева в Facebook

Детали: На видео с Чаусом общается непосредственно Арьев, утверждающий, что Чауса выкрали украинские спецслужбы под руководством руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. По его словам, Чауса вывезли, чтобы выбить показания против Порошенко.

Дата, время и место общения не указываются. Чаус рассказывает детали своего похищения из Молдовы.

Прямая речь Чауса: "Там они положили меня на пол пассажирского сиденья и другой человек уселся на меня на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он меня бил кулаками по спине, по почкам. Это длилось минут двадцать-тридцать.

Потом они меня пересадили в "пирожок" (автомобиль – ред.) или темно-зеленого, или темно-синего цвета. Похоже, что это было "Peugeot"… Они дали мне укол и еще раз связали руки-ноги и потом мы уехали. Ехали мы часа два, может, полтора.

Потом по дороге я спросил, куда мы едем, в Румынию или Приднестровье. Сказали, что в Румынию. Я начал освобождаться, пытался убежать. Они меня еще били по голове, когда я начинал двигаться".

Детали: Чаус не называет, кто именно его выкрал, а говорит только "они". По словам бывшего судьи, ему приносили около 100 распечатанных вопросов, где он под каждым вопросом должен был поставить подпись "да" или "нет".

Прямая речь Чауса: "И напротив каждого вопроса стоял плюс или минус. И говорили, чтобы я написал так, как там написано (где "плюс" – значит да, где "минус" – значит нет)…

Сказали, пока не напишешь, что ехал из Киева на самолете и что был в кабинете Порошенко, и что получил лично от него указания засудить Корбана (Геннадий, бизнесмен – ред.), то живым из подвала не выйдешь".

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